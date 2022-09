Les autorités provinciales rendent hommage au docteur A. Yersin. Photo baokhanhhoa.vn



Khanh Hoa (VNA) - L’Association des admirateurs du Dr. Alexandre Yersin de la province de Khanh Hoa (Centre) a organisé jeudi à la ville de Nha Trang une cérémonie marquant le 159e anniversaire du bactériologiste Alexandre Yersin (1863-2022) et le 30e anniversaire de sa fondation (1992-2022).

Lors de l’événement, les participants ont passé en revue de grandes contributions du docteur et des activités de l’Association des admirateurs du Dr. Alexandre Yersin au cours des 30 années dernières.

Alexandre Yersin, né le 22 septembre 1863 en Suisse, est un médecin, bactériologiste et explorateur franco-suisse. On doit surtout à Yersin la découverte en 1894 du bacille de la peste (Yersinia pestis) et la préparation du premier sérum anti-pesteux, ainsi que l'étude de la toxine diphtérique.

En 1888, à 25 ans, Alexandre Yersin devint médecin à Paris avec sa thèse : Études sur le développement du tubercule expérimental, dont le bacille responsable portera le nom de type Yersin. En 1889, il prit la nationalité française.

Disciple de Pasteur, Yersin appliqua une rigoureuse démarche scientifique, "la méthode pasteurienne". En 1890, lassé des laboratoires, il devint médecin embarqué des Messageries maritimes et découvrit ainsi l'Indochine française qu'il obtint la permission d'explorer.

En 1893, il créa la ville de Da Lat avec l'aide du gouverneur Paul Doumer. En 1899, Yersin introduisit l'hévéa à Nha Trang. Il fut fondateur en 1902 de l'École de médecine de Hanoï (devenue depuis université de médecine de Hanoï) dont il fut le premier directeur. En 2014, Alexandre Yersin a été nommé citoyen d'honneur du Vietnam à titre posthume.



L'Association des admirateurs du Dr. Alexandre Yersin de la province de Khanh Hoa remet des bourses aux élèves défavorisés. Photo: VNA

Créée le 11 novembre 1992, l’Association des admirateurs du Dr. Alexandre Yersin de la province de Khanh Hoa opère dans les domaines des relations extérieures, de la santé, des sciences, de la culture et de la société.

L'Association a obtenu d'excellentes réalisations dans la construction, la préservation et la promotion des valeurs des œuvres et sites historiques et culturels nationaux sur le Dr. Yersin, contribuant activement au bien-être social de la province. -VNA