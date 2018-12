Des touristes étrangers à bord du Celebrity Milennium visitent Ha Long. Photo: baomoi.com



Quang Ninh (VNA) – A 11h00 le 19 décembre, le Vietnam a accueilli son 15 millionième visiteur étranger de 2018 à Ha Long, province côtière de Quang Ninh (Nord). L’événement illustre la croissance spectaculaire du tourisme national cette année, et celui de Quang Ninh en particulier.



La cérémonie d’accueil du 15 millionième visiteur étranger a été organisée le même jour par l’Administration nationale du Tourisme (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), et le Comité populaire de Quang Ninh.



Les heureux passagers étaient l’Américain James Kopenec, le 15e millionième, ainsi que la Belge Annita De Vriesere (Belgique), le 14.999.999e, et le Japonais Masahiko Nagaishi, le 15.000.001e. Ces trois passagers visitent Ha Long à bord du Celebrity Milennium dont l’itinéraire est Singapour – Laemchabang – Phu My – Chan May – Ha Long – Hong Kong.



Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, a affirmé que l’image du tourisme vietnamien est de plus en plus améliorée aux yeux des touristes étrangers grâce aux patrimoines naturels mondiaux, aux beaux paysages, aux infrastructures modernes et à une qualité croissante des services.



Le tourisme de Quang Ninh connaît une croissance spectaculaire ces dernières années. Entre 2013 et 2016, la province a accueilli 30,13 millions de visiteurs, soit une augmentation de 12,4% par rapport à la période 2010-2012. Sur les dix premiers mois de cette année, environ 10,7 millions de touristes ont visité cette localité, en hausse de 25% sur un an.



En 2017, le Vietnam a accueilli 12,9 millions de touristes étrangers, soit une hausse de 29,1% par rapport à 2016. De janvier à octobre 2018, plus de 12,8 millions de touristes étrangers ont choisi le Vietnam comme destination, en hausse de 22,4% sur un an, selon l'Administration nationale du tourisme. –VNA