Hanoi (VNA) – Le 12e Plénum du Comité central du Parti du 12e mandat a été inauguré lundi 11 mai sous la présidence du secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong (3e, de gauche à droite) lors de la session inaugurale du 12e Plénum du Comité central du Parti du 12e mandat, le 11 mai. Photo : VNA

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a dirigé la session inaugurale de la session qui se déroule dans le contexte de la célébration du 45e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale et du 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh.Au menu figurent notamment les orientations du travail du personnel pour le Comité central du Parti du 13e mandat, les orientations de l’élection des députés à l’Assemblée nationale de la 15e législature et des Conseils populaires à tous les niveaux durant le mandat 2021- 2026, les questions relatives au nombre et à la répartition des délégués au 13e Congrès national du Parti.En ouverture de la session, le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong a exhorté chaque membre du Comité central du Parti à promovoir la tradition révolutionnaire vaillante et glorieuse du Parti et de la nation, à élever davantage le sens de responsabilité et à s’efforcer d’accomplir avec brio de lourdes tâches confiées.Le leader a également demandé à chaque membre du Comité central du Parti de faire valoir son intelligence et d’apporter des avis profonds et judicieux aux contenus du Plénum pour assurer le succès de cet événement. – VNA