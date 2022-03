Affiche du film FAHIM de Pierre-François Martin-Laval.

Hanoï (VNA) - A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 2022 et de la visite officielle au Vietnam de Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, en collaboration avec la Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), et plusieurs pays francophones, organise le 12e Festival du Film francophone au Vietnam, du 24 au 27 mars.

Les cinéphiles ont l’occasion de découvrir de belles histoires par-ci par-là dans la Communauté francophone pour témoigner ainsi de sa diversité culturelle.

Tous les films, de grande qualité, sont à l’affiche à Hanoï (soit au Studio national du Film documentaire et scientifique, 465 rue Hoàng Hoa Thám, soit à l’Institut français de Hanoï-L’Espace, 24 rue Tràng Tiền).

Les ambassades de Suisse, du Canada, de France, le Vietnam, la Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique de l’Organisation Internationale de la Francophonie et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam ont le grand plaisir de vous inviter à ce régal cinématographique.

Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée en vietnamien ou en français. Entrée libre. -VNA