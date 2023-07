Hanoi (VNA) – Après 30 ans passés au service de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX) dans différents pays, Jean-Pierre Muller est venu il y a neuf mois prendre ses fonctions à Hô Chi Minh-Ville, son dernier poste avant la retraite. Entretien.

Jean-Pierre Muller dans son bureau de l’AWEX à Hô Chi Minh-Ville. Photo : AWEX

- Qu’est-ce qui vous a le plus marqué depuis votre prise de poste dans la mégapole du Sud il y a neuf mois ?

Tout d’abord, l’optimisme des gens ! On peut voir qu’ils ont confiance en eux-mêmes et qu’ils ont foi en l’avenir. Ils ont le sentiment que le futur sera meilleur que le présent, qui est déjà meilleur que le passé. Cela se lit sur leurs visages, dans leurs yeux et dans leurs sourires sincères. Je retrouve ici un peu la sensation que j’avais connue en arrivant à Shanghai (Chine) en 1994. Les gens savaient que l’avenir leur appartenait. Cet optimisme ambiant crée une atmosphère qui vous transporte. On se sent porté.

Ensuite, je mentionnerais la jeunesse de la population. Cela me frappe tous les matins dans l’ascenseur bondé de mon immeuble de bureau, ou dans le flot de milliers de scooters lors des heures de pointe. Plus de la moitié de la population active a moins de 35 ans ! Lorsque la hausse réelle du Produit intérieur brut (PIB) s’accompagne d’une croissance démographique similaire à celle du Vietnam, on peut véritablement parler de “Youth dividend” (“dividende de la jeunesse” en français, ndlr).

- Le Vietnam devient donc un acteur économique majeur en Asie ?

Au sein de l’ASEAN, une des régions économiques les plus dynamiques en termes de croissance du monde, le Vietnam faire figure de champion avec le taux le plus élevé. De nombreuses entreprises révisent actuellement leur chaîne d’approvisionnement, et le pays apparaît comme un choix très attractif pour l’industrie manufacturière mondiale, notamment en Asie, en raison de la qualité de sa main d’œuvre et de ses coûts relativement bas.

- Peut-on déjà mesurer l’impact de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), qui est entré en vigueur le 1er août 2020 ?

L’EVFTA a clairement stimulé nos échanges. Le commerce entre la Belgique et le Vietnam a dépassé les 5 milliards d’euros en 2022, soit une augmentation de 65% par rapport à 2021. Les entreprises vietnamiennes sont prêtes à saisir les opportunités. Les délégations vietnamiennes se succèdent à Bruxelles et dans d’autres capitales européennes à un rythme effréné. De notre côté, les sociétés qui exportent déjà vers le Vietnam sont les premières à en bénéficier.

À l’Agence wallonne à l’expor-tation et aux investissements étrangers (AWEX), notre travail consiste notamment à convaincre les autres entreprises de s’intéresser au Vietnam.



- Quels sont les secteurs prioritaires pour la Wallonie au Vietnam ?

Pavillon de l’AWEX à l’exposition “Food & Hotel Vietnam”, en décembre 2022, avec l’ambassadeur de Belgique au Vietnam, Karl Van den Bossche (gauche), Jean-Pierre Muller (centre), et Olivier Lenglet, CEO de Central Retail. Photo : AWEX

Actuellement, le secteur dominant de nos exportations est celui de la santé, dont les médicaments et les vaccins représentent à eux seuls 75%. Cependant, ce secteur englobe également les dispositifs médicaux, les kits de diagnostic, les produits nutraceutiques, etc.

La filière de l’alimentation et des boissons est également une priorité. En octobre 2022, l’AWEX a participé à la foire “Food Ingrédients Vietnam” (Ingrédients alimentaires Vietnam) avec un stand regroupant 12 sociétés wallonnes. En décembre dernier, nous avons aussi organisé un stand de prospection à l’exposition internationale “Food & Hotel Vietnam” (Restauration & Hôtellerie Vietnam) avec une dizaine d’entreprises présentant des produits tels que des bières, des gaufres, des frites surgelées, ainsi que des céréales et des macarons, entre autres.

De manière plus générale, le secteur agricole et aquacole offre de belles perspectives, notamment l’agriculture intelligente, le biocontrôle, la traçabilité et la sécurité alimentaire, le développement de la chaîne de valeur et de l’exportation des produits alimentaires, ainsi que les technologies et équipements visant à améliorer la production, l’emballage, la transformation et la gestion de la chaîne du froid, etc.

Il s’agit également du domaine des technologies de l’information (IT). La transition numérique est en plein essor au Vietnam, qui est aujourd’hui reconnu comme l’un des principaux réservoirs mondiaux de talents en matière de codage et de développement informatique.

Enfin, je terminerai par le développement durable, qui est sans aucun doute le secteur le plus prometteur de tous ! Lors de la COP26 à Glasgow, au Royaume-Uni, le Vietnam a pris un engagement fort en faveur de la neutralité carbone d’ici 2050. Cela ne concerne pas seulement l’énergie, mais aussi la gestion et l’essor de l’agriculture, du traitement de l’eau et des déchets, de la mobilité, de la construction d’infrastructures et de bâtiments, ainsi que la décarbonisation industrielle, entre autres. La gestion des grandes villes fait également partie de ces défis.

Tous ces changements entraîneront des bouleversements profonds, mais aussi de belles opportunités.

- Quels seront les grands rendez-vous pour la Belgique et la Wallonie en particulier en 2023 ?

Cette année marque les 50 ans des relations diplomatiques entre la Belgique et le Vietnam. Des événements majeurs seront organisés pour célébrer cet anniversaire, tant en Belgique qu’au Vietnam. Ce sera une belle occasion de renforcer davantage nos excellentes relations bilatérales.

En ce qui concerne l’AWEX, nous prévoyons d’organiser en novembre prochain une mission économique multisectorielle au Vietnam, dirigée par Pascale Delcomminette, CEO de l’AWEX. Nous travaillons déjà ardemment pour en faire une réussite ! - AWEX/CVN/VNA