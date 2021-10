Hoang Tri Mai, nouvelle directrice général d'Airbus au Vietnam. Photo: Airbus

Hanoi (VNA) - Hoang Tri Mai a officiellement pris le poste de directrice générale d'Airbus au Vietnam, a annoncé lundi 25 octobre un représentant d’Airbus Group.

Dans ce rôle, elle sera chargée de superviser toutes les opérations d'Airbus au Vietnam, y compris le soutien aux entreprises, ainsi que de gérer les relations avec le gouvernement et les organisations connexes et les partenaires industriels.

Née à Hanoi, elle était directrice nationale de Rolls-Royce au Vietnam, au Laos, au Cambodge et aux Philippines.

Le Vietnam est un marché clé pour Airbus dans tous les champs d'activité. De plus, Airbus possède d'importants partenariats industriels au Vietnam. Airbus s'attend à ce que Hoang Tri Mai développe davantage la forte présence d'Airbus au Vietnam et travaille en étroite collaboration avec les clients, les partenaires et les entités liées, a déclaré Anand Stanley, président d’Airbus dans la région d’Asie-Pacifique.

Un avion d'Airbus. Photo: VNA



Airbus Commercial Aircraft, connu sous le nom Airbus est un constructeur aéronautique européen dont le siège social se trouve à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse, en France. Division détenue à 100 % par le groupe industriel du même nom, l'entreprise fabrique plus de la moitié des avions de lignes produits dans le monde, et est le principal concurrent de Boeing. -VNA