Bangkok, 17 avril (VNA) - L'Association des compagnies aériennes de Thaïlande (AAT) appelle le gouvernement à réduire la taxe sur le carburant et les frais d'exploitation dans les aéroports en raison des inquiétudes suscitées par une augmentation potentielle des prix du pétrole, affirmant que la baisse des coûts finira par aider pour réduire les tarifs aériens.

A l'aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok. Photo : AFP/VNA

Le président de l'AAT, Puttipong Prasarttong-Osoth, a déclaré que le gouvernement pouvait aider les compagnies aériennes en subventionnant un programme qui les aiderait à couvrir leurs coûts, y compris la taxe sur le kérosène ainsi que les frais de service exigés par les aéroports de Thaïlande et la radio aéronautique de Thaïlande.Il a déclaré que de telles mesures seront essentielles si les tarifs aériens devaient inévitablement augmenter en raison de la réduction par l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) de plus de sa production de pétrole à partir du mois prochain.Cependant, il a déclaré qu'une flambée des tarifs aériens ne devrait pas être une préoccupation majeure tant que l'Autorité de l'aviation civile de Thaïlande (CAAT) est en mesure de réglementer les tarifs à travers le plafond qu'elle a fixé.Puttipong Prasarttong-Osoth a également déclaré que le programme d'exemption de visa pour les principaux marchés reste vital pour stimuler les arrivées internationales en provenance de marchés tels que la Chine et l'Inde.D'autres stratégies importantes consistent à se concentrer sur des segments à fort potentiel de dépenses, tels que les visiteurs de longue durée, les touristes de santé et les amateurs de sport. – VNA