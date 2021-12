Un bus électrique VinBus. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En écho au Mois des énergies renouvelables 2021 (REM21), le Centre de développement de l'innovation verte (GreenID), en collaboration avec le journal “Giao thong” (Transport), a organisé mardi un séminaire virtuel sur le thème "L'avenir du développement des véhicules électriques au Vietnam".



Les participants ont discuté des questions liées au développement des véhicules électriques au Vietnam, en mettant l’accent sur les infrastructures et politiques, l’application des expériences d’autres pays du monde…



Dans sa stratégie de développement de l'industrie automobile d’ici 2025 et vision pour 2035, le Vietnam encourage la fabrication de véhicules respectueux de l’environnement, répondant aux normes d'émissions selon la feuille de route approuvée par le Premier ministre, a fait savoir Nguyen Thi Hong Nga, rédactrice en cheffe adjointe du journal Giao Thong.



Toutefois, selon les données du Département du Registre du Vietnam (Vietnam Register), le nombre de véhicules électriques au Vietnam reste encore très limité, passant de 140 en 2019 à 900 en 2020 et à 1.500 au premier trimestre de cette année. Tous sont importés, a indiqué Dao Cong Quyet, représentant de l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA).



Il a souligné que le moteur du développement des voitures électriques dans le monde sont les réglementations sur la protection de l'environnement, les politiques fiscales et de sanctions. Dans les temps à venir, l'État devrait publier une feuille de route pour développer les véhicules électriques au Vietnam avec des exigences et des objectifs spécifiques, a-t-il proposé. -VNA