Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Après un an d’interruption due au Covid-19, le Festival d’art "Mélodies d’automne" sera de retour avec une série de sept programmes spéciaux comprenant des représentations de danse, concerts symphoniques, conférences... du 10 au 17 septembre à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville.

Le festival "Mélodies d’automne" 2022 se tiendra du 10 au 17 septembre à Hô Chi Minh-Ville. Source: CVN

C’est la 13e édition de ce festival de symphonie, de musique et de danse "Mélodies d’automne", qui est l’un des événements artistiques typiques de Hô Chi Minh-Ville. Il est organisé par le Théâtre de ballet et d’orchestre symphonique de Hô Chi Minh-Ville (HBSO), sous la direction du Département de la culture et des sports de la ville.Cette année, tous les billets pour les concerts du festival sont gratuits pour le public. Dès l’annonce de l’évènement, le site d’inscription pour recevoir ses billets a été surchargé et certains spectacles ont affiché "complet" en une seule matinée, témoignant de l’enthousiasme et du soutien du public pour le festival.Le 8 septembre, le comité d’organisation a tenu une conférence de presse pour présenter les détails du programme qui aura lieu au Festival d’art "Mélodies d’automne" en cette année.Concrètement, à 19h30 le 10 septembre, le festival s’ouvrira avec un programme vocal vibrant et coloré, présentant de grands noms de la musique tels que G. Puccini, G. Rossini, D. Donizetti, W.A. Mozart, G.Verdi ; et la deuxième partie contiendra des œuvres musicales vietnamiennes familières.Le public appréciera l’excellente voix de ténor du russe Yury Rostotsky, l’artiste du peuple Ta Minh Tâm, les talentueux solistes Pham Khanh Ngoc, Pham Trang, Pham Duyên Huyên, Dào Mac... sous la direction du chef Lê Hà My, Trân Nhât Minh et l’orchestre HBSO.Promouvoir l’image de Hô Chi Minh-VilleLe 11 septembre à 20h00, le célèbre opéra vocal Carmina Burana du compositeur allemand Carl Orff sera joué majestueusement, avec un impressionnant chœur de plus de 70 artistes et un orchestre comprenant entre autres deux artistes russes Yury Rostotsky et Konstantin Brzhinsky, et une excellente soprano : Pham Khanh Ngoc.Le 13 septembre, le musicien Duong Thu, les artistes Trân Vuong Thach et Hoàng Ngoc Long, le musicien Trân Manh Hung auront un échange avec le public, avec pour objectif de partager les points de vue et les perspectives sur le rôle et la position de la musique académique à Hô Chi Minh-Ville et au Vietnam en général.Le 14 septembre à 19h00, les chorégraphes et artistes participant au ballet "Kiêu" auront un atelier pour interpréter des extraits de danse et échanger et partager avec le public sur le métier et la vie de danseur. Le public aura notamment l’occasion d’interagir directement avec les artistes et d’expérimenter le langage de la danse directement sur scène.Le 15 septembre à 20h00, de jeunes talents et l’Orchestre trompette-percussion du Conservatoire de musique de Hô Chi Minh-Ville et le chef d’orchestre Nguyên Tân Lôc apporteront un concert vivant et jeune avec des performances en solo avec l’orchestre trio, quatuor d’œuvres de la musique classique au moderne. Notamment les bandes sonores familières "Les Misérables", "The Mission", "The Incredibles", "Pirates of the Carribean"...Le 16 septembre à 20h00, le ballet "Kiêu" sera de retour avec les artistes de la HBSO. C’est un pur ballet vietnamien qui a fait sensation lors de sa sortie en 2020, et qui vient de remporter une excellente récompense au Festival national de musique et de danse 2022. Le ballet "Kiêu" continuera d’être renouvelé, promettant d’apporter de nombreuses émotions inoubliables au public, et les billets se sont rapidement écoulés.Le 17 septembre à 20h00, le festival se clôturera par un concert de deux œuvres de deux grands compositeurs L.V. Beethoven et Nikolai Rimsky-Korsakov à travers la performance de Bui Công Duy, du violoncelliste Dmitri Feygin, du pianiste Nguyên Trinh Huong et de l’artiste Trân Vuong Thach.Le Festival "Mélodies d’automne" est né en 2005 avec l’objectif initial de faire découvrir de jeunes talents, mais est progressivement devenu un grand événement rassemblant un grand nombre d’artistes prestigieux tant au pays qu’à l’étranger. En 12 éditions, le festival est devenu une activité artistique typique de Hô Chi Minh-Ville, contribuant à promouvoir l’image de la ville auprès des amis internationaux et à renforcer les échanges culturels. – CVN/VNA