Le ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell. Photo : smh.com.au

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue (gauche), reçoit le ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell à Hanoï le 30 novembre 2022. Photo : VNA

Sydney (VNA) - Le ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell , a entamé le 16 avril une tournée au Vietnam et aux Philippines.Cette tournée vise à montrer l'engagement de l’administration du Premier ministre australien Anthony Albanese de consolider et diversifier les relations économiques de l'Australie dans la région, selon un communiqué de presse du cabinet du ministre.Ce communiqué de presse précise que l'Australie et le Vietnam sont à la fois des partenaires et des amis proches. Cette année, les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Les deux parties souhaitent porter les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique intégral.Pendant ce temps, l'Australie et les Philippines préconisent de porter cette année leurs relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique. Les deux pays donnent la priorité au renforcement de la coopération dans l'exploitation minière, le tourisme, l'éducation, les énergies renouvelables, le commerce et l'investissement.Pour l'Australie, le Vietnam et les Philippines sont ses deux des principaux marchés émergents en Asie du Sud-Est en termes d'arrivées internationales. Aussi l'Australie espère-t-elle que les solides relations bilatérales nouées avec ces deux pays continueront de développer son secteur touristique. -VNA