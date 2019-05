Les délégués participent à la 9e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Australie tenue le 24 mai à Jakarta. Photo: VNA



Jakarta (VNA) – La 9e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Australie a eu lieu le 24 mai à Jakarta, en Indonésie, avec l’accent mis sur les résultats des relations bilatérales l’année passée et des orientations de coopération futures.

Lors de la réunion, les deux parties ont tenu en haute estime les fruits de leur coopération dans tous les domaines, à savoir politique, sécurité, économie, culture et société.

Pour la période 2017-2018, les échanges commerciaux entre l'ASEAN et l'Australie ont atteint 105 milliards de dollars. L’Australie est actuellement le 7e partenaire commercial et le 6e investisseur étranger de l’ASEAN.



L’Australie a annoncé l’octroi d’aides en dollars australiens à un certain nombre de programmes, dont la coopération ASEAN - Australie dans la lutte contre la traite humaine (80 millions de dollars australiens ou 55 millions de dollars américains), le programme de facilitation du commerce et des transports de la sub-région du Mékong (4,1 millions de dollars américains), la gestion des ressources en eau dans la région du Mékong (24 millions de dollars américains).



Dans le domaine de l’éducation, l’Australie avait attribué 1.175 bourses à des ressortissants de l’ASEAN suivant des cursus sur son sol, et offrira l’opportunité à 18.500 étudiants australiens pour qu’ils puissent venir à l’ASEAN et améliorer leurs connaissances sur l’Asie du Sud-Est.



En ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d'action ASEAN - Australie pour la période 2015-2019, l'ASEAN et l'Australie avaient mis en œuvre 109 des 113 lignes d'action, soit 96%. Les deux parties ont convenu de réaliser les autres lignes d'action cette année, de travailler ensemble pour finaliser le Plan d’action pour la nouvelle période 2020 - 2024.



L'Australie s'est engagée à continuer d’aider l'ASEAN à développer sa Communauté et à réaliser la Vision de l'ASEAN 2025, en considérant le rôle central du bloc dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales.



À l'occasion du 45e anniversaire de l'établissement des relations ASEAN - Australie en 2019, l'Australie a annoncé qu'elle consacrerait 2 millions de dollars à la coopération en matière de sécurité et déploierait le programme "Australia now - ASEAN 2019" en vue de promouvoir la compréhension entre l’Australie et les pays membres de l’ASEAN.



Pour sa part, l’ASEAN a apprécié le partenariat stratégique ASEAN - Australie, en particulier les programmes d’assistance australiens tels que la 2e phase du programme de coopération ASEAN-Australie pour le développement, le programme d’assistance à la coopération économique de l’accord de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA), le nouveau plan Colombo...



Les deux parties se sont engagées à approfondir leur partenariat stratégique, en mettant l'accent sur une coopération substantielle dans la sécurité maritime, la cybersécurité, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, l’e-commerce, la ville intelligente, la réduction des écarts de développement, l’éducation, les échanges entre habitants, la santé, la gestion des catastrophes naturelles ... -VNA