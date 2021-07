Traitement des litchis destinés à l'exportation vers l'Australie. Photo: VNA

Sydney (VNA) - Le gouvernement est en train de soutenir le renforcement des opportunités commerciales avec le Vietnam via le Programme pilote de subventions pour l'engagement économique renforcé (AVEG) Australie-Vietnam.

Dans le cadre de l'AVEG, le gouvernement australien octroie près de deux millions de dollars pour financer 28 projets à petite échelle afin de créer des opportunités économiques et d'approfondir la coopération commerciale entre les entreprises des deux pays dans plusieurs domaines.

Sur ce total, 78.000 dollars seront consacrés au développement de la technologie de la production, à la certification des aliments biologiques et au commerce entre le Vietnam et l'Australie ; 45.000 dollars à la formation de 20 femmes entrepreneures au Vietnam et 75.000 dollars pour aider 300 entreprises australiennes à développer et à diversifier leurs exportations et leurs chaînes d'approvisionnement au Vietnam.

L'Australie travaille avec le Vietnam pour développer les relations commerciales bilatérales, dans le but de devenir l'un des dix premiers partenaires commerciaux de l'autre et de doubler les investissements dans chaque pays, a déclaré le 1er juillet le ministre australien du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement, Dan Tehan.

Ces deux dernières décennies, les échanges Vietnam-Australie ont connu une croissance annuelle moyenne de 8,6%. -VNA