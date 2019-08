Hanoï (VNA) - Alors que le marché du commerce en ligne ne cesse de croître, la demande des consommateurs ne se limite plus aux biens mais concerne également des services. Le suivi de cours en ligne, la réservation de billets d’avion, l’organisation de voyages, l’achat de produits d’assurance...

La vente d’assurances via les plateformes d’e-commerce attire de plus en plus l'attention des entreprises d’assurance. Photo: CT/CVN

Profitant de cette tendance, de nombreuses sociétés vietnamiennes d'assurance travaillent désormais avec des plateformes d’e-commerce pour vendre des assurances maladie et des assurances voyage aux clients.



Récemment, la compagnie d’assurance Liberty Vietnam a annoncé son partenariat avec la plateforme d’e-commerce Tiki (Tiki.vn) pour distribuer ses produits en ligne.



Grâce à cette collaboration, les internautes peuvent acheter facilement des produits de Liberty Vietnam sur le site Tiki.vn, de manière rapide et transparente. L'assurance voyage Liberty TravelCare est le premier produit de ce partenariat. De plus, en achetant une assurance voyage de Liberty sur Tiki avant le 30 septembre 2019, les clients pourront bénéficier d´une réduction de 35%. Une fois le paiement validé, les clients recevront un contrat électronique confirmé par Liberty, avant de profiter de leur voyage à l’étranger avec sérénité.



Selon Nguyên Ngoc Duc, directeur de la distribution directe, de réassurance et du marketing de Liberty Vietnam, cette coopération vise à faciliter la souscription aux produits et offrir une plus grande transparence aux clients. Ce partenariat permet aussi à Liberty Vietnam d’élargir ses canaux de paiement en ligne. Tiki est l’un des partenaires les plus prestigieux et fiables pour s’inscrire dans la tendance de l’assurance à l’ère 4.0.



D’après lui, Liberty Vietnam et Tiki lanceront prochainement de nouveaux produits d'assurance en ligne dans le but de rendre son usage plus simple et davantage en accord avec les citoyens vietnamiens.



Changement rapide



Avant Liberty Vietnam, la compagnie d’assurance-vie FWD a initié cette nouvelle pratique commerciale via Tiki, suivie de Manulife et de Generali qui ont vendu leurs produits par le site Shopee.



Selon ces entreprises, quand les consommateurs souscrivent des assurances via les plateformes d’e-commerce, il faut répondre à cinq questions d’évaluation simples et réaliser le processus d’achat en cinq minutes, avant d’obtenir immédiatement le contrat d’assurance. Ces deux activités offrent aux clients une expérience intéressante et plus facile, tout en aidant les compagnies d’assurance à réduire leurs coûts...



Cette pratique témoigne de la numérisation et de la modernisation du secteur de l’assurance. Cette évolution est nécessaire pour satisfaire les besoins des clients. C’est une nouvelle étape pour le commerce électronique, un marché qui ne cesse de croître au Vietnam. -CVN/VNA