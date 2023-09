Rome (VNA) – L’auditeur général de l’Audit d’Etat du Vietnam (SAV), Ngô Van Tuân a tenu jeudi 21 septembre à Rome, en Italie, une séance de travail avec le président de la Cour des comptes italienne, Paulo Carlino.

Le responsable vietnamien a plaidé pour une coopération accrue entre les deux agences à l’avenir à travers la promotion des échanges de délégations à tous les niveaux, le partage d’expériences professionnelles, les activités de formation et l’échange de documents et de normes d’audit.Il a souhaité que le SAV puisse tirer profit des expériences de la Cour des comptes italienne, en particulier dans quatre domaines dans lesquels elle est performante, notamment l’audit environnemental, l’évaluation des politiques publiques, l’audit préalable des programmes politiques du gouvernement avant leur mise en œuvre, et l’application des technologies de l’information et transformation numérique des activités d’audit.Ngô Van Tuân a suggéré d’élargir les échanges entre les délégations de haut niveau et celles de niveau technique. Il a souhaité que la Cour des comptes italienne envoie des experts aux cours de formation de l’Audit d’Etat du Vietnam et invite les membres du personnel du SAV à ses cours et programmes d’audit.Paulo Carlino a affirmé que la Cour des Comptes italienne est prête à partager son expertise avec le SAV dans ses domaines forts. Il a également exprimé l’engagement à renforcer la coopération substantielle entre les deux parties, suggérant que la coopération bilatérale soit formalisée dans des documents officiels.Il a chargé le Bureau de coopération internationale de la Cour des comptes italienne de coordonner les discussions sur les possibilités de collaboration avec le SAV, en vue de la signature d’un protocole d’accord à l’avenir.Les deux parties ont partagé leurs expériences en matière d’audits environnementaux en mettant l’accent sur la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Elles ont également discuté des activités préalables à l’audit destinées à faciliter la prise de décisions par le pouvoir législatif et le gouvernement.A cette occasion, l’auditeur général du SAV Ngô Van Tuân a invité le président de la Cour des comptes italienne, Paulo Carlino à visiter le SAV, notamment en 2024, lorsque le SAV fêtera son 30e anniversaire. – VNA