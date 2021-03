Hanoï (VNA) – En tant que président de l'ASOSAI pour le mandat 2018-2021, l'Audit d'État du Vietnam continuera de promouvoir la tâche principale de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) qui est de mener la formation, l'échange entre les institutions d'audit suprême (Suprême Audit Institutions - SAI), en vue de s’adapter au développement et aux changements du contrôle des finances publiques.

L’auditeur général d'État du Vietnam, Hô Duc Phoc. Photo: VNA

Le Vietnam travaille en étroite collaboration avec les groupes de travail de l'ASOSAI pour accroître le partage des connaissances ; renforcer le rôle de l'ASOSAI pour soutenir les SAI, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, pour faire face aux nouveaux défis et problèmes régionaux et internationaux, a déclaré l’auditeur général d'État du Vietnam, Hô Duc Phoc à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

De mars à juin, les SAI mèneront un audit indépendant avec la coordination de l'Audit d'État du Vietnam et l'expertise d'experts internationaux, a-t-il indiqué.

Au quatrième trimestre, l’Audit d’État du Vietnam accueillera une conférence internationale pour partager les rapports d'audit et les bonnes pratiques sur l'audit environnemental et les objectifs de développement durable avec la participation des SAI, a-t-il précisé.

Dans le contexte de l’évolution complexe de l’épidémie de COVID-19, l’agence d’audit de Thaïlande a proposé d’organiser en ligne la 15e Assemblée de l’ASOSAI prévue en septembre prochain. En tant que président de l'ASOSAI, l’Audit d’État du Vietnam préparera soigneusement le contenu, l'ordre du jour et l'infrastructure technique, a-t-il ajouté.

Lors de cet événement, l’Audit d’État du Vietnam transférera sa présidence à l’agence d’audit de Thaïlande, a-t-il dit.

En tant que président de l'ASOSAI pour le mandat 2018-2021, l'Audit d'État du Vietnam a déployé de grands efforts pour mettre en œuvre de nombreuses activités d'audit importantes et efficaces, qui sont très appréciées par les agences d’audit du monde.

Établi en 1979, l'ASOSAI compte maintenant 46 SAI. Son objectif est de promouvoir la compréhension et la coopération entre ses membres, d'accélérer la formation, d’améliorer le niveau professionnel des auditeurs publics, de fournir des informations financières transparentes, et d'être le bras droit des parlements dans la supervision de la gestion et de l'utilisation des finances publiques. L'Audit d'État du Vietnam en est devenu membre en 1997. -VNA