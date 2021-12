Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Jusqu'à présent, on peut affirmer que le Vietnam a obtenu des résultats remarquables en matière d’attraction d’investissements étrangers malgré la baisse des investissement dans le monde due aux impacts du COVID-19.

En 11 mois, le pays a attiré 26,46 milliards de dollars d'investissement étrangers enregistrés, y compris les apports en capital social et achats d'actions, soit une légère hausse de 0,1% par rapport à la même période de l'année dernière.

En outre, plusieurs événements ont montré une tendance plus positive, tels que la signature d'un accord par le groupe danois de production de jouets LEGO pour un projet d'un milliard de dollars dans la province de Binh Duong (Sud). De plus, dans le cadre des visites en Inde et en République de Corée du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, de nombreux accords de coopération de plusieurs milliards de dollars ont été signés.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, il est difficile de faire une prévision précise sur le montant des investissements étrangers au Vietnam en 2022, en raison de la persistance de l’incertitude mondiale à cause du COVID-19. Pourtant, parallèlement à la tendance à la reprise des flux d'investissement mondiaux, l'opportunité pour le Vietnam est majeure.

Thargbodee Serng Adichaiwit, vice-président de la Chambre de commerce thaïlandaise au Vietnam (ThaiCham), prévoit que la croissance économique du Vietnam pourrait doubler l'année prochaine et ce serait la raison pour laquelle les investisseurs thaïlandais continueraient d'investir au Vietnam dans les temps à venir.

Selon KPMG, le marché vietnamien des fusions et acquisitions (M&A) devrait « exploser » en 2022. Les investisseurs sud-coréens et japonais sont tous très intéressés par le marché vietnamien. -VNA