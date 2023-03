Dong Nai, 28 mars (VNA) - Les investissements directs étrangers dans la province méridionale de Dong Nai ont dépassé les 500 millions de dollars au premier trimestre de cette année, triplant presque par rapport à la même période l'an dernier, selon le Comité provincial de gestion des zones industrielles.

Photo d'illustration : VNA

Sur ce chiffre, il y avait 11 nouveaux projets avec un capital social total de près de 50 millions de dollars et 22 autres avec un capital supplémentaire de plus de 451 millions de dollars, principalement ceux du Japon, de la République de Corée et de Taïwan (Chine). Tous utilisent une technologie de pointe et une main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs d'investissement prioritaires. Parmi les 11 nouveaux projets d'IDE, six concernent l'industrie auxiliaire.Le directeur adjoint du Comité, Pham Van Cuong, a déclaré qu'au cours des derniers mois, l'attraction des IDE à Dong Nai a prospéré avec l'augmentation de la quantité et de la qualité des projets qui impliquent la construction de nouvelles usines et l'expansion de la fabrication.Les investisseurs étrangers placent de grands espoirs dans les projets en cours dans la province, en particulier l'aéroport de Long Thanh et les autoroutes. La province a également intensifié la réforme administrative et répondu aux préoccupations des investisseurs, a-t-il déclaré.Selon le plan approuvé, Dong Nai compte 40 zones industrielles (ZI) d'une superficie d'environ 19.000 ha. La province compte aujourd'hui 32 adresses IP déjà en exploitation, avec un taux d'occupation de plus de 85 %. Les ZI restants doivent encore être construites en raison d'obstacles concernant les procédures d'investissement, la transformation du caoutchouc et des terres forestières, les enchères et la planification des zones.Selon Pham Van Cuong, la province souhaite que le gouvernement, les ministères et les agences s'attaqueront aux goulots d'étranglement et créeront des conditions favorables pour établir de nouvelles ZI, attirant ainsi davantage de capitaux des grandes entreprises et entreprises du monde entier.- VNA