Le nouveau conseil exécutif de l'AJV a été élu pour le mandat 2020-2025. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le permanent du Secrétariat du CC du Parti, Vo Van Thuong, a assisté au 11e Congrès national de l’Association des journalistes vietnamiens (AJV) pour le mandat 2020-2025, qui s’est tenu ce vendredi 31 décembre à Hanoi.

Plus de 550 délégués représentant plus de 27.000 membres de l’AJV dans tout le pays ont participé à cet événement.

Un nouveau conseil exécutif été élu pour le mandat 2020-2025. Lê Quôc Minh, membre du CC du Parti, rédacteur en chef du Journal Nhân Dân, chaf adjoint de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du Comité central du Parti a été élu président de l’AJV. Ses deux adjoints sont Nguyên Duc Loi et Trân Trong Dung.

Le 11e Congrès national de l’Association des journalistes vietnamiens pour le mandat 2020-2025. Photo: VNA



Dans son discours, le permanent du Secrétariat du CC du Parti, Vo Van Thuong, a demandé à l’AJV de continuer à rénover ses activités à tous les niveaux sous de nombreuses formes diverses, d'être créative et pratique, sur la base de la promotion de la démocratie ; de s'efforcer de faire de l'Association une véritable organisation politique, sociale et professionnelle des journalistes vietnamiens et une « maison commune chaleureuse » pour ses membres et la presse.

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti, Vo Van Thuong, s'exprime lors du 11e Congrès national de l’Association des journalistes vietnamiens pour le mandat 2020-2025. Photo: VNA



Il a souligné que la première tâche de la presse, des journalistes vietnamiens et de l'AJV était de servir l’oeuvre révolutionnaire du Parti, de l'État et du peuple, ajoutant que les membres de l’AJV doivent s’unir et améliorer leur niveau de théorie politique et de professionnalisme, contribuant à la rendre plus saine et plus forte, au fort développement de la presse révolutionnaire vietnamienne et à l’œuvre d’édification et défense nationales.

Il s’est déclaré convaincu que le monde de la presse vietnamienne accomplira avec succès sa noble mission, digne de la force de choc sur le front idéologique et culturel du Parti. -VNA