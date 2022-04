Tran Anh Tuan, ancien vice-ministre de l'Intérieur (gauche), a été élu président de l'Association d'amitié Vietnam-Népal pour le mandat 2022-2027. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le congrès de fondation de l'Association d'amitié Vietnam-Népal, relevant de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam a eu lieu ce mardi 19 avril à Hanoï.

Le congrès a élu un Comité exécutif composé de 27 membres. Tran Anh Tuan, ancien vice-ministre de l'Intérieur, a été élu président de l'association pour le mandat 2022-2027.

S'exprimant lors du congrès, le président de l'Association d'amitié Vietnam-Népal, Tran Anh Tuan, a précisé que le Vietnam et le Népal avaient établi en 1975 des relations diplomatiques au niveau d’ambassadeur. La création de l'association revêt une signification importante, contribuant à promouvoir l'amitié, la compréhension et la coopération entre le peuple vietnamien et népalais.

Présente au congrès, l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a affirmé que la création de l'Association d'amitié Vietnam-Népal était un nouveau pas de développement dans les relations d’amitié, de coopération et d’échanges entre les deux peuples vietnamiens et népalais. L'association agira comme un pont pour promouvoir les activités d'échange et de coopération dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, du commerce et du tourisme entre les deux peuples.



De plus, l'Association doit établir un réseau et édifier les relations de partenariat avec les organisations populaires du Népal ; travailler en étroite collaboration avec d'autres organisations d'amitié bilatérales du Vietnam et des pays d'Asie-Afrique ; promouvoir activement l’image de l’homme et de la nature du Vietnam au peuple népalais. –VNA