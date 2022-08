Panorama du 6e Congrès de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Cuba de Hanoï a organisé samedi 27 août son 6e congrès (mandat 2022-2027), lors duquel a été élu un comité exécutif composé de 30 membres et présidé par Nguyen Van Hay, chef adjoint du Département de l'information extérieure et de la coopération internationale de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation.

Pour le mandat 2022-2027, l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de Hanoï compte collaborer avec le journal en ligne du Parti communiste du Vietnam et le groupe Tri Nam pour créer et mettre en ligne un site web bilingue, en vietnamien et espagnol. Elle prévoit en outre de mettre à jour ses données et informations sur les dirigeants des deux pays et sur les relations entre les Partis, les États et les peuples des deux pays.

L'Association renforcera également ses liens avec de grandes agences de presse comme l'Agence vietnamienne d'information, la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam, le journal Nhan Dan (Peuple)..., afin de promouvoir la communication sur le Vietnam et sa capitale...

Lors du congrès, la vice-présidente permanente de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, Trân Thi Phuong, a recommandé à l'Association d'organiser des activités pratiques pour célébrer le 50e anniversaire de la première visite au Vietnam du président cubain Fidel Castro (9 septembre 1973) et le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (2 décembre 1960). -VNA