Le président de l’Association d'amitié Belgique-Vietnam, Pierre Gréga. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’Association d'amitié Belgique-Vietnam (ABV), Pierre Gréga a affirmé, lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information, que son association continuerait de promouvoir les échanges entre les deux peuples et de bien jouer son rôle de passerelle pour accélérer la coopération entre les deux pays.



Pierre Gréga vient d’effectuer une visite au Vietnam pour rétablir et resserrer les relations entre ABV et ses partenaires au Vietnam. Cette visite a aussi permis également à l’ABV de réfléchir aux opportunités de coopération Vietnam-Belgique dans l’avenir.



Évaluant la coopération multiforme entre la Belgique et le Vietnam ces 50 dernières années, Pierre Gréga a déclaré que la coopération centrée dans le domaine humanitaire à ses débuts a ensuite évolué vers un partenariat économique. A l'heure actuelle, la coopération bilatérale se développe de manière plus diversifiée, essentiellement dans le commerce et l’économie, en plus des relations politiques, culturelles, scientifiques et éducatives.



La coopération entre la Belgique et le Vietnam est promue tant au niveau gouvernemental que local. Les régions de Flandre, de Wallonie et les Communautés belges francophones multiplient les projets pour soutenir le Vietnam. Le tourisme et la santé sont des domaines potentiels où les deux parties peuvent accélérer leur coopération, a noté Pierre Gréga.



Sur le plan politique, le président de l'ABV a mentionné la coopération pour aplanir les conséquences de la guerre au Vietnam, dont la question de l'agent Orange. Il s'engage à soutenir Mme Tran To Nga, qui avait intenté une action en justice contre 26 entreprises chimiques américaines ayant fabriqué des produits toxiques pulvérisés par l'armée américaine. M. Gréga a également ajouté qu'il était actuellement en contact avec une entreprise en Belgique pour mener à bien un projet de décontamination de la dioxine à Dong Nai.



Le président de l'ABV a également estimé que la Belgique et le Vietnam avaient encore un grand potentiel de coopération dans le domaine économique. Selon lui, lors d'un séminaire organisé à l'Université du commerce extérieur de Hanoï le 23 février, une entreprise brassicole de Silly, dans la province belge du Hainaut, s'est connectée à une entreprise vietnamienne. La ville de Namur, qui abrite de nombreux festivals uniques, continue également de développer des relations de jumelage avec la ville de Hue.



Abordant des défis auxquels le Vietnam doit faire face dans le contexte du développement rapide de son économie, M. Gréga a suggéré au Vietnam de prêter attention à la gestion des déchets, aux questions climatiques, au transport..., et d’étudier des expériences belges en la matière.

Le président de l'ABV a également exprimé le souhait de connecter avec les associations d’amitié du Vietnam dans d’autres pays européens pour renforcer leur collaboration au sein des cadres bilatéraux et multilatéraux. -VNA