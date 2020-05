Hanoi (VNA) - La 9e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature a poursuivi sa troisième journée de travail en ligne à Hanoi le 22 mai sous la houlette du vice-président de l’Assemblée nationale, Uong Chu Luu.

Le président de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée nationale, Hoang Thanh Tung s’exprime devant les législateurs. Photo : VNA

Dans la matinée, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a présenté une proposition sur le projet de loi sur les accords internationaux.

Le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, Nguyen Van Giau, a ensuite présenté un rapport de vérification sur le projet de loi.

Par la suite, le secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef de l’Office de l’Assemblée nationale, Nguyen Hanh Phuc, a présenté une proposition sur le programme de surveillance parlementaire pour 2021.

Le président de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée nationale, Hoang Thanh Tung, a présenté la proposition du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur un programme de construction de lois et d’ordonnances pour 2021 et des révisions au programme de construction de lois et d’ordonnances de cette année. Par la suite, les législateurs ont engagé des discussions en ligne sur ces questions.

Dans l’après-midi, le ministre de la Justice Le Thanh Long a présenté un projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur le traitement des infractions administratives.

Le président de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée nationale, Hoang Thanh Tung, a présenté un rapport de vérification sur ce projet de loi.

Il a ensuite présenté le rapport du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur les amendements et les compléments au projet de loi révisant et complétant plusieurs articles de la loi sur la promulgation des documents juridiques. Les législateurs ont ensuite mené des débats en ligne sur le projet de loi.



Le 23 mai, de l’Assemblée nationale poursuivra ses discussions en ligne sur le projet de loi sur l’immigration, le projet pilote d’administration urbaine de Da Nang et d’autres politiques particulières, ainsi que les amendements à certains articles de la loi sur la construction. – VNA