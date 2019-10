Photo: Quochoi.vn

Hanoi, 30 octobre (VNA) - L'Assemblée nationale a commencé, le 30 octobre à Hanoï, à discuter des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2019 ainsi que les plans pour 2020.

La discussion est retransmise en direct à la télévision et à la radio nationales et sur la chaîne de télévision de l’AN.

Dans le rapport du gouvernement présenté à l'AN lors de la séance d'ouverture de sa huitième session, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que tous les objectifs de développement socio-économique pour 2019 devraient être atteints, avec cinq objectifs à dépasser. La croissance économique devrait être supérieure à l'objectif fixé, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l'inflation et en développant tous les principaux équilibres de l'économie.

Le chef du gouvernement a indiqué que la croissance du PIB pour 2019 est estimée à 6,8%, l'un des taux les plus élevés de la région et du monde, ce qui reflète les efforts considérables déployés par les administrations, les secteurs et le pays dans son ensemble.

Le gouvernement a présenté les objectifs globaux pour 2020, en cherchant à maintenir la stabilité macroéconomique, à maîtriser l’inflation, à améliorer la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité de l’économie. Le gouvernement poursuivra les réformes et perfectionnera les institutions afin de faciliter l’optimisation de toutes les ressources et de créer un environnement ouvert et favorable aux investissements et aux entreprises. La restructuration économique sera renforcée parallèlement au renouvellement du modèle de croissance, le rythme des projets nationaux clés sera accéléré et le rôle des zones économiques clés et des grands centres urbains sera promu.

Le gouvernement renforcera la défense et la sécurité nationales, améliorera l'efficacité des relations extérieures et l'intégration internationale, tout en s'efforçant de bien jouer le rôle de président de l'ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020-2021. Il protégera fermement l’indépendance nationale, la souveraineté et l’intégrité territoriale tout en maintenant un environnement de développement pacifique et stable, tout en renforçant le prestige et la position du pays sur la scène internationale.

Lors de la discussion à l’AN, des membres du gouvernement seront convoqués pour expliquer les problèmes soulevés par les députés de l’AN. -VNA