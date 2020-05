Photo: quochoi.vn

Hanoi (VNA) - La neuvième session de l’Assemblée nationale, 14e législature, entame sa deuxième semaine de travail en visioconférence. Cette nouvelle formule, une première depuis la création de l’organe législatif vietnamien, il y a 70 ans, répond aux exigences imposées par la pandémie de Covid-19 et permet d’accélérer la gouvernance numérique du pays.



Organisée du 20 au 29 mai entre les députés des 63 villes et provinces, la première phase de la neuvième session de l’Assemblée nationale vietnamienne est la plus grande tribune parlementaire virtuelle jamais réalisée au Vietnam et dans le monde.



Une solution anti-Covid-19



La crise du coronavirus a imposé à l’Assemblée nationale de changer sa méthode de travail. La neuvième session parlementaire a donc été divisée en deux périodes, la première étant organisée en visioconférence. A l’ouverture de la présente session, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a déclaré :



«Compte tenu de la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons et de l’intérêt public, nous avons estimé nécessaire de profiter des nouvelles technologies de communication et de privilégier un format virtuel.»



Avant de présenter leurs interventions et de participer aux débats, les élus doivent s’inscrire auprès de la présidence parlementaire qui anime les conférences depuis le siège de l’Assemblée nationale à Hanoï.



Châu Quynh Dao, députée de la province de Kiên Giang, indique :



«Les modalités d’inscription sont simples. La qualité de la connexion est garantie. Il n’y a donc pas de soucis techniques. Nous pouvons participer très facilement aux télédébats.»



Les élus peuvent télécharger des documents nécessaires via la bibliothèque numérique spécialement conçue pour la neuvième session. Nguyên Huu Duy, député de la province de Dak Lak, affirme :



«L’organisation virtuelle de cette session est tout à fait réussie. La connexion internet est bonne. Ce nouveau mode de communication est un grand pas en avant vers la construction d’un parlement numérique au Vietnam.»



Prémices d’un e-Parlement



Le Vietnam accélère sa transition numérique et l’application du digital dans les sessions parlementaires est indispensable, a déclaré le Secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef du bureau parlementaire Nguyên Hanh Phuc. La présente session permet de tester une nouvelle forme d’organisation, laquelle si elle s’avérait concluante, pourrait être désormais pratiquée à l’Assemblée nationale.



«La pandémie de Covid-19 nous a obligés à penser et à travailler différemment. L’essor d’internet et des nouvelles techniques permettent d’améliorer notre organisation. Ce nouvel outil de communication qu’est la visioconférence est rapide et peu coûteux.»



Flexibles, rapides et efficaces, les visioconférences ont été largement plébiscitées par les députés. -VOV/VNA