Hanoi (VNA) - L’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) devrait être ratifié par l’Assemblée nationale le 20 mai, premier jour de la 14e session de l’Assemblée nationale, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT).

Cérémonie de signature de l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), le 30 juin 2019. Photo: VNA

Le MoIT a également travaillé en étroite collaboration avec l’Office du gouvernement et l’Office du président de la République pour finaliser le rapport du président et préparer le contenu pertinent pour les documents de ratification à soumettre à l’Assemblée nationale.Luong Hoang Thai, chef du Département des politiques commerciales multilatérales du MoIT, a déclaré que le ministère avait achevé les documents de ratification au début de l’année et les avait soumis au gouvernement pour examen.Le MoIT a également collaboré avec le ministère de la Justice pour mettre à jour l’examen juridique par le gouvernement au service de la mise en œuvre de l’EVFTA.Lors d’une réunion du 21 avril de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale sur la ratification de l’EVFTA, le ministre de l’Industrie et du Commerce a présenté un rapport et répondu aux questions des députés.L’EVFTA doit être ratifié par le Parlement européen (PE) et approuvé par le Conseil européen (CE) pour entrer en vigueur.Le PE a ratifié ce pacte le 12 février, avec 401 voix pour, 192 contre et 40 abstentions. Puis, le 30 mars, la CE a approuvé l’accord, achevant la procédure juridique finale dans le cadre du processus de ratification interne de l’UE.L’accord n’attend maintenant que la ratification de l’Assemblée nationale pour entrer en vigueur à la fois dans l’UE et au Vietnam. - VNA