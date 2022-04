Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale devrait inaugurer le 23 mai sa 3e session et travailler jusqu’au 17 juin, sauf les samedis et dimanches, soit pendant 20 jours ouvrables, a-t-on appris de la 10e séance de son comité permanent, mardi 19 avril à Hanoi.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê. Photo : VNA

Le secrétaire généra l et chef de l’Office de l’Assemblée nationale Bui Van Cuong a déclaré que la session pourrait se tenir en présentiel par suite d’une maîtrise progressive de la situation épidémique au Vietnam. Malgré tout, une option virtuelle est disponible sous réserve de l’évolution du Covid-19.Il a également indiqué avoir soumis au comité permanent une demande de retirer le projet de loi foncière (amendée) de l’agenda de cette session, sur la base d’une proposition du gouvernement en ce sens, tenant compte de nouvelles questions émergentes dans l’élaboration de ce texte.Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a recommandé de réviser les contenus à débattre lors de cette session et de laisser des questions sur lesquelles les avis divergent encore aux sessions suivantes.Il a également exhorté à bien effectuer les préparatifs, y compris le travail de prévention et de contrôle du Covid-19, d’information et de sécurisation de la session.Le comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné et adopté en fin de séance un rapport de vérification sur la composition du comité des procureurs du Parquet populaire suprême de 15 membres. – VNA