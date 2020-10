Hanoi (VNA) - Les députés ont débattu du projet de loi sur le traitement des violations administratives et du projet de loi sur les accords internationaux jeudi 22 octobre, troisième jour de la 10e session de l’Assemblée nationale.

Les législateurs débattent d'un projet de loi sur les accords internationaux. Source: VNA

Avant la discussion du projet de loi sur le traitement des violations administratives, qui s’est déroulée via vidéoconférence, le président de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée nationale, Hoàng Thanh Tung, a présenté un rapport explicatif sur le recueil d’opinions et la révision du projet de loi.Au cours du débat, la plupart des opinions ont approuvé les ajustements apportés au projet de loi.Dans l’après-midi, le projet de loi sur les accords internationaux a été soumis à l’Assemblée nationale.Suite au débat, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a donné de plus amples explications sur des questions qui ont attiré l’attention des députés de l’Assemblée nationale.Vendredi 23 octobre, l’Assemblée nationale devra discuter du projet de loiamendant et complétant certains articles de la loi sur la prévention et la lutte contre le VIH et le sida, et le projet de loi sur les travailleurs vietnamiens sous contrat à l’étranger (amendé). – VNA