Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale de la 15e législature a clôturé sa deuxième session samedi matin 13 novembre après avoir adopté une résolution sur les activités de questions-réponses lors de sa 2e session, et une résolution de la 2e session.

Vue d’ensemble de la séance de clôture de la 2e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature, le 13 novembre. Photo : VNA

Dans ses remarques de clôture, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a déclaré que l’Assemblée nationale avait achevé avec succès son agenda après 16 jours de travail.

Il a noté que bien que la durée de la session ait été raccourcie par rapport aux sessions de fin d’année des législatures précédentes, la qualité du travail a été assurée, grâce à l’adoption de nouvelles méthodes de travail telles que la tenue de débats en ligne et en groupe et le pilotage de l’e-vote.

Le succès de cette session continue de constituer une avancée importante dans la construction d’une Assemblée nationale de proactivité, d’intelligence, d’unité, de renouveau et de responsabilité, qui devient de plus en plus démocratique, ouverte, transparente et proche des électeurs et du peuple, symbolisant ainsi la bloc d’union nationale, a-t-il déclaré.

Au cours de la session, l’Assemblée nationale a adopté deux lois, donné des avis sur cinq projets de loi et émis 12 résolutions, comprenant 11 résolutions thématiques et une résolution de session.

Elle a approuvé des résolutions sur le plan de développement socio-économique pour 2022, le plan de restructuration économique pour 2021-2025, le budget prévisionnel de l’État pour 2022, le plan d’allocation du budget central pour 2022 et une résolution de la 2e session.

En particulier, l’Assemblée nationale a adopté le plan global national d’utilisation des terres pour 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2050 et un plan quinquennal d’utilisation des terres pour 2021-2025.

Elle a également exercé son droit de surveillance à travers l’écoute d’un rapport résumant les avis et pétitions soumis par les électeurs et le peuple à la 2e session, et un autre sur le contrôle du règlement des pétitions des électeurs soumis à la 11e session de la 14e législature.

Les députés ont examiné de nombreux rapports importants du gouvernement, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême sur le travail judiciaire, la prévention et le contrôle de la corruption, la lutte contre la criminalité et les violations de la loi et l’exécution des peines en 2021.

L’Assemblée nationale a consacré deux jours et demi à des activités de questions-réponses, en se concentrant sur quatre groupes de problèmes, à savoir la santé; le domaine du travail, des invalides et des affaires sociales; l’éducation et la formation; et la planification et l’investissement.

Outre les quatre ministres en charge de ces groupes de questions, des vice-premiers ministres et hauts officiels en charge des domaines concernés ont également pris la parole pour répondre aux questions posées par les députés.

Au nom du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh est intervenu devant l’Assemblée nationale pour fournir des éclaircissements sur les questions relevant de la gestion globale du gouvernement et répondre en personne aux questions d’actualité.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a souligné qu’après cette session, le gouvernement, le Premier ministre, le Comité permanent et d’autres comités de l’Assemblée nationale, ainsi que tout l’appareil de l’État du niveau central au niveau local, les délégations parlementaires dans les localités et les députés doivent mettre en oeuvre rapidement les lois et résolutions nouvellement adoptées.

Il a demandé aux députés de rapporter les résultats de la session aux électeurs et de surveiller activement le règlement des pétitions, des plaintes et des dénonciations des citoyens, tout en gardant un contact étroit avec les électeurs et le peuple afin de rapporter en temps opportun et avec précision leurs opinions à l’Assemblée nationale. – VNA