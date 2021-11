Poursuivant le programme de travail de la 2e session de la 15e AN, le 12 novembre à Hanoï, les députés ont voté pour l’adoption de la Résolution sur le Plan de restructuration économique pour 2021-2025.

Le PM a fourni des éclairages sur les questions posées aux ministres de la Santé ; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; de l’Education et de la Formation ; du Plan et de l’Investissement.