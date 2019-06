Hanoi (VNA) - La 7e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature, qui s’est achevée vendredu 14 juin à Hanoi, a achevé tous les contenus de son programme de travail de 20 jours.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân s'exprime en clôture de 7e session. Photo : VNA

Dans son allocution de clôture, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, a déclaré que l’Assemblée nationale avait discuté des lois et des résolutions et les avait adoptées avec un fort consensus.



Ces documents créeront une base juridique pour traiter rapidement les problèmes émergents, contribuant à stimuler le développement socio-économique de manière rapide et durable et à améliorer le niveau de vie de la population, a-t-elle déclaré.



Les projets de loi débattus au cours de la session sont significatifs pour le perfectionnement du système juridique en matière de droits et obligations fondamentaux des citoyens, d’institutions d’économie de marché à orientation socialiste, de défense nationale et de sécurité, ainsi que de développement et d’intégration économiques du pays, a-t-elle ajouté.



Nguyên Thi Kim Ngân a déclaré que le rapport du gouvernement montrait que le Vietnam avait enregistré d’importants progrès dans les domaines du développement socio-économique, de la défense et de la sécurité nationales et des affaires étrangères.



L’élection du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies avec un nombre record de voix a confirmé le pays en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, a-t-elle souligné.



Toutefois, face aux difficultés et aux défis auquels se trouve confronté l’économie nationale, le gouvernement devrait recueillir l’avis des députés et suivre de près la réalité afin de prendre des mesures de gestion opportunes afin de maintenir la croissance économique, d’assurer la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation et de faire face avec souplesse aux évolutions économiques et politiques mondiales complexes, a-t-elle estimé.



Elle a ajouté que l’Assemblée nationale avait décidé de choisir la mise en œuvre de politiques et de lois sur la lutte contre la maltraitance d’enfants comme sujet de sa surveillance suprême en 2020.



La séance de questions-réponses s’est déroulée dans une ambiance démocratique et a attiré l’attention du public, a-t-elle déclaré, exhortant les membres du gouvernement, les ministres et les chefs des agences à prendre rapidement des mesures concrètes pour concrétiser leurs engagements. -VNA