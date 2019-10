Hanoi (VNA) - La 8e session en cours de l’Assemblée nationale de la 14e législature a débuté sa 6e journée de travail, lundi 28 octobre à Hanoi, sous la houlette de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân.

Lors de la 6e journée de travail de la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature. Photo: VNA



Dans la matinée, les législateurs ont écouté un rapport sur le recueil des avis sur le projet de loi sur la milice et les forces d’autodéfense (amendée) présenté par le président de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale, Vo Trong Viêt.Quinze législateurs se sont exprimés sur le projet de loi, plaidant pour la plus part en faveur de la nécessité de modifier et de compléter ce texte.Toujours dans la matinée, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a rendu compte des activités extérieures de l’État en 2019.Dans l’après-midi, Vo Trong Viêt a présenté un autre rapport sur le recueil des avis sur le projet de loi sur l’entrée et la sortie du pays des ressortissants vietnamiens.Dix-huit législateurs ont exprimé leurs points de vue sur les procédures de délivrance des passeports populaires, officiels et diplomatiques, de gestion de l’immigration.Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm, a par la suite clarifié les problèmes auxquels s’intéressent les députés.Concluant les discussions, le vice-président de l’Assemblée nationale, Dô Ba Ty, a déclaré que le Comité permanent de l’Assemblée nationale demandera aux aux agences concernées de peaufiner les projets de loi avant de les soumettre à l’Assemblée nationale pour approbation.Le 29 octobre, l’Assemblée nationale se réunira en séance plénière pour écouter notamment un rapport sur le projet de loi amendant et complétant certains articles de la loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale. – VNA