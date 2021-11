Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 11e Conférence de partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP-11), organisée en ligne et en présentiel par l'Assemblée nationale du Cambodge, s'est terminée après plus de 6 heures de travail, avec deux séances plénière et trois débats thématiques.

Une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam, dirigée par le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, y a participé.

L’ASEP 11 a adopté une déclaration commune, reflétant une vision commune, la solidarité, la responsabilité et la coopération commune pour résoudre ensemble les défis mondiaux.

Dans la déclaration conjointe, l'ASEP 11 affirme la pertinence de la diplomatie parlementaire et du partenariat interparlementaire pour promouvoir la paix, la sécurité, le développement durable et inclusif, et encourage l'interaction entre l'ASEP et le Forum de coopération Asie-Europe (ASEM). L'ASEP 11 réaffirme son engagement à consolider le multilatéralisme et l'ordre international fondé sur le droit.

L’ASEP 11 a également souligné l'importance du dialogue inclusif, l’instauration de la confiance et le recours de la diplomatie dans la prévention des guerres et des conflits. L'ASEP 11 a recommandé aux partenaires de l'ASEM de coopérer plus étroitement dans la production et la distribution de vaccins COVID-19.

L’ASEP 11 a affirmé l'importance de la réduction des écarts de développement et d'intégration dans les deux régions, d'autres initiatives capables d'apporter des avantages aux peuples, de contribuer à la prospérité commune et au développement durable des deux régions.



Donnant des commentaires lors du débat thématique 2, membre permanent de la Commission économique de l'Assemblée nationale du Vietnam, Mme Pham Thi Hong Yen, a hautement apprécié les efforts de l'Assemblée nationale cambodgienne pour tenir le débat intitulé «Promouvoir la reprise économique mondiale pendant et après la pandémie de COVID-19 ».

Elle a également soulevé un certain nombre de propositions, notamment la poursuite de renforcer le partage de vaccins et médicaments pour traiter le COVID-19 entre les parlements des pays membres de l'ASEP. Elle a appelé les pays forts en la matière à accroître leur soutien afin que les populations des pays en développement et des pays souffrant des lourdes conséquences du COVID-19 puissent avoir accès à des sources de vaccins, de médicaments et d’équipements médicaux modernes ; et à promouvoir le partenariat et la coopération dans le transfert de technologies pour la production de vaccins ; à améliorer la capacité de réponse à la pandémie.

S'exprimant lors de la clôture de l’ASEP 11, le président de l'Assemblée nationale du Cambodge et aussi coprésident de l'ASEP 11, Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, a estimé que les discours avaient reflété l'engagement commun des deux régions à maintenir la paix, la sécurité ; à consolider le multilatéralisme et un ordre international fondé sur le droit ; à entretenir une coopération commune pour relever les défis. -VNA