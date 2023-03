Jakarta, 25 mars (VNA) - Le renforcement de l'efficacité des institutions de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en termes de prise de décision a fait l'objet de discussions lors de la première réunion du groupe de travail ASEAN SOM sur le processus de prise de décision (SOM WG on DMP) qui a eu lieu à Jakarta, en Indonésie, les 21 et 22 mars.



La réunion, présidée par Rolliansyah Soemirat, directeur de la coopération politique et de sécurité de l'ASEAN, a attiré la participation de représentants de 10 États membres de l'ASEAN et du secrétariat de l'ASEAN.



Le SOM WG on DMP a pour mandat de suivre les résultats des 41e et 42e sommets de l'ASEAN qui ont recommandé de renforcer la capacité et l'efficacité institutionnelles de l'ASEAN dans le cadre de la vision de la communauté post-2025 de l'ASEAN.



Lors de la réunion, les délégués de l'ASEAN ont partagé leurs points de vue sur les options pour des procédures de prise de décision efficaces et efficientes au sein de l'ASEAN, en particulier dans des situations spécifiques et urgentes.



L'expérience de la pandémie de COVID-19 rappelle la capacité de l'ASEAN à réagir rapidement et de manière réactive aux situations spéciales et d'urgence. Anticipant les dynamiques futures, l'ASEAN se rend compte que l'efficacité des institutions et des processus de travail, notamment en termes de prise de décision, est un élément important pour continuer à se développer tout en s'appuyant sur la Charte de l'ASEAN.



Après avoir compilé les éléments clés et les plans de travail lors de la première réunion, le SOM WG on DMP sous la présidence de l'Indonésie continuera à travailler intensivement au cours des prochains mois pour formuler diverses formes de directives de prise de décision pouvant être utilisées par l'ASEAN dans des situations spécifiques - VNA

