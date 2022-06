Phnom Penh (VNA) – La 16e réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM-16) s’est tenue mercredi 22 juin à Phnom Penh, au Cambodge, à l’issue de laquelle une déclaration commune a été adoptée.

Vue d’ensemble de la 16e réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM-16) à Phnom Penh, le 22 juin. Photo : VNA

Dans la déclaration sur la solidarité pour une sécurité harmonieuse, les ministres ont réitéré que le respect des principes et des objectifs fondamentaux fixés dans la Charte de l’ASEAN et le Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) vise à renforcer la centralité et la solidarité du groupe et à maintenir l’ordre régional.Le document souligne également l’importance de maintenir et de promouvoir un environnement favorable à l’achèvement rapide d’un Code de conduite efficace et substantiel en Mer Orientale (COC) conformément au droit international, ainsi qu’à la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC).Les ministres ont approuvé de nouvelles initiatives au sein de l’ADMM concernant la coopération entre les forces de défense de l’ASEAN dans le contrôle des maladies transfrontalières, le soutien aux femmes officiers rejoignant les opérations de maintien de la paix, l’établissement de liens de coopération entre les académies de défense et la cybersécurité.Dans son allocution, le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, a affirmé le soutien du Vietnam à la présidence cambodgienne de l’ASEAN et à l’organisation par le ministère cambodgien de la Défense de l’ADMM, de l’ADMM Plus et d’autres activités connexes.Le même jour, le ministre vietnamien Phan Van Giang et d’autres chefs de délégation ont rendu une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen. – VNA