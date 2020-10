Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'ASEAN soutient les efforts internationaux pour lutter contre la prolifération et le désarmement d'armes de destruction massive et réalise sérieusement les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU pour un monde sans armes nucléaires, a déclaré l’ambassadeur Dang Dinh Quy, représentant en chef de la mission du Vietnam auprès de l’ONU.

Le 9 octobre, la Commission du désarmement et de la sécurité internationale (Commission 1) de l'Assemblée générale de l’ONU a ouvert et tenu un débat commune annuelle avec des responsables onusiens et de pays membres de l’ONU, dont le président de l'Assemblée générale de l’ONU Volkan Bozkir.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy a souligné les préoccupations de l'ASEAN concernant l'existence des armes nucléaires, ainsi que les conséquences de leur utilisation. L'ASEAN estime que l'élimination complète des armes nucléaires est la seule solution, soutenant la mise en œuvre sérieuse du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), en vue de la 10e Conférence d'examen du TNP en 2021.

L'ASEAN a exhorté les pays à continuer de signer et de ratifier le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) et le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) qui entreront bientôt en vigueur. L'ambassadeur a souligné l'importance de poursuivre le dialogue et les négociations pour résoudre les problèmes nucléaires dans la péninsule coréenne et était prêt à aider les parties prenantes à faire avancer ce processus. Il a aussi affirmé le soutien de l'ASEAN pour les efforts de gestion et de contrôle des armes classiques, de nouvelles armes, de l’utilisation pacifique de l’espace.

L'ASEAN a également affirmé son attachement à l'Asie du Sud-Est sans armes nucléaires et a encouragé la coopération de l'ASEAN avec l'Agence internationale de l'énergie atomique sur l'utilisation de l'énergie à des fins pacifiques ainsi que la coopération de l'ASEAN dans le cadre du Centre régional d'action contre les mines de l'ASEAN (ARMAC) sur le règlement des conséquences des mines et de bombes laissées par la guerre. - VNA