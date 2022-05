Mexico, 30 mai (VNA) - Une délégation du Comité de l'ASEAN à Mexico (ACMC) a effectué une visite de travail dans l'État de Guanajuato, dans le but de renforcer le commerce et les investissements.

La délégation de l'ACMC lors d'une séance de travail avec le gouverneur de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Photo: VNA

La délégation, composée de représentants d'Indonésie, de Malaisie, des Philippines, de Thaïlande et du Vietnam, a participé à des séances de travail avec les dirigeants des villes de Guanajuato et d'Irapuato concernant le développement économique, le commerce extérieur, le tourisme et l'éducation.Le gouverneur de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, et les autorités locales ont hautement apprécié les possibilités de coopération dans tous les domaines avec l'ASEAN, en particulier le développement économique, le commerce, l'investissement et le tourisme, qui devraient aider l'État en particulier et le Mexique en général à diversifier les marchés d'exportation et à attirer des investissements étrangers.L'ambassadeur de Malaisie au Mexique, Muzafar Shah Mustafar, qui assure la présidence tournante de l'ACMC, a souligné le potentiel de coopération bilatérale dans les domaines de la fabrication, des technologies de l'information, de l'investissement, de l'éducation, du tourisme et de la logistique, affirmant que l'ASEAN sert de porte d'entrée aux produits mexicains pour pénétrer le marché asiatique.L'ambassadeur vietnamien Nguyen Hoanh Nam a déclaré que le Mexique faisait partie des marchés importants de l'ASEAN en Amérique latine, appelant les entreprises à renforcer la connectivité et à tirer parti des avantages apportés par les accords de libre-échange, en particulier l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP).La coopération économique, les opportunités commerciales et d'investissement du Mexique et de ses localités avec l'ASEAN ont été présentées au forum commercial ASEAN -Guanajuato, qui a vu la participation de 100 entreprises locales.Les statistiques du Secrétariat mexicain à l'économie ont montré que les échanges entre le Mexique et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam ont dépassé 28 milliards de dollars en 2021.- VNA