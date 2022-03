Photo: https://asean.org/

Hanoï (VNA) - Le 14 mars, le secrétaire général de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) Dato Lim Jock Hoi, le président de l'Agence mondiale antidopage (AMA) Witold Banka et le directeur général de l'AMA Olivier Niggli ont signé un protocole d'accord de coopération antidopage.

La cérémonie de signature s'est tenue en ligne en marge de la 17e réunion ministérielle intergouvernementale de la région Asie/Océanie sur la lutte contre le dopage dans le sport, sous le témoin des ministres des Sports et des dirigeants des Organisations nationales antidopage (ONAD) des pays membres de l'ASEAN.

A la cérémonie, le secrétaire général de l'ASEAN, Dato Lim, a exprimé sa conviction que l'engagement des pays membres de l'ASEAN et des parties concernées aiderait cette organisation régionale à mieux exploiter ses ressources humaines pour prévenir le dopage dans la région, ainsi qu'à créer un environnement de compétition juste et égal pour tous les athlètes.

Selon le secrétaire général Dato Lim, ce protocole d'accord de trois ans permettra à l'ASEAN et à l'AMA de promouvoir la protection de l'intégrité du sport en prévenant le dopage, ainsi que leurs engagements en termes d'éthique et d'équité dans le sport en Asie du Sud-Est.

En vertu de ce protocole d'accord, l'ASEAN coopérera avec l'AMA dans la mise en œuvre de la Convention internationale de l'UNESCO contre le dopage dans le sport; l'examen et l'harmonisation des politiques et programmes nationaux antidopage avec le programme mondial antidopage, en partageant les modèles de meilleures pratiques; le soutien du fonctionnement indépendant et du développement durable des ONAD ; la promotion des activités d'éducation et de sensibilisation sur la lutte contre le dopage dans le sport; le soutien du Bureau Asie-Océanie de l'AMA et SEARADO. -VNA