Hanoi (VNA) – Les pays membres de l’ASEAN se sont engagés lundi 2 août à maintenir l’Asie du Sud-Est exempte d’armes nucléaires et à garantir le droit d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques des pays.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (centre) lors de la conférence de la Commission du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), le 2 août. Photo : VNA

Les engagements ont été pris lors d’une conférence de la Commission du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), qui s’est tenue par visioconférence.

Les pays ont réaffirmé l’importance du traité pour la sécurité régionale et se sont engagés à poursuivre la mise en œuvre du plan d’action visant à renforcer la mise en œuvre du traité pour 2018-2022.

Ils ont également convenu de redoubler d’efforts pour exhorter les pays dotés d’armes nucléaires à adhérer au traité, soulignant la nécessité de promouvoir son rôle et ses valeurs, en particulier aux Nations unies, contribuant ainsi aux efforts mondiaux de non-prolifération et de désarmement des armes nucléaires.



Le Vietnam, en sa qualité de président de l’ASEAN 2020, a été plébiscité pour ses efforts dans la conclusion d’un protocole d’accord sur les activités liées au traité.

La conférence a reconnu les efforts des agences spécialisées de l’ASEAN pour promouvoir la coopération technologique et élargir la collaboration avec les pays partenaires et les organisations internationales pour assurer la sécurité et la sûreté nucléaires et utiliser l’énergie atomique à des fins pacifiques.

Dans ses remarques, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé le soutien du Vietnam à l’ASEAN pour continuer à conseiller aux pays possédant des armes nucléaires d’adhérer au traité.

Il a souligné l’importance de maintenir les objectifs et les principes du document et s’est félicité de l’élaboration de règles de l’ASEAN sur la préparation et la réponse aux urgences radiologiques et nucléaires, considérant cela comme une contribution importante à l’initiative Bouclier de l’ASEAN soulevée par Brunei en tant que président de l’ASEAN 2021 pour renforcer la force collective de l’ASEAN pour faire face aux catastrophes naturelles. – VNA