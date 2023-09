New York, 30 septembre (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) donne toujours la priorité au développement social et s'engage à construire une communauté résiliente, inclusive et centrée sur les personnes, et à mettre en œuvre efficacement les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies (ONU).

Lors de la séance de discussion. Photo : VNA

C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur et chef de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, Dang Hoang Giang, au nom des pays de l'ASEAN, lors d'une séance de discussion sur les questions de développement social de la Commission des affaires sociales, humanitaires et culturelles de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.L'ASEAN a réalisé de nombreux progrès en matière de croissance économique, de développement et d'amélioration constante de la qualité de vie des habitants de la région, a-t-il déclaré.En outre, le bloc s'est efforcé et a appliqué de nombreuses mesures et initiatives à travers des cadres de coopération régionale pour promouvoir le développement social et garantir les droits des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et des personnes âgées dans la région, a-t-il rapporté.D'autre part, représentant le Vietnam, la ministre conseillère et cheffe adjointe de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, Le Thi Minh Thoa, a souligné que le Vietnam considère toujours les gens comme des sujets, des objectifs et des forces motrices dans toutes les politiques de sécurité et de développement.A cette occasion, la représentante vietnamienne a souligné les efforts et les réalisations du Vietnam dans la mise en œuvre des ODD, l'éradication de la pauvreté, la garantie du bien-être social et des droits du peuple.En outre, elle a réaffirmé que le Vietnam s'efforcera de promouvoir le développement social, de garantir les droits du peuple et de coopérer avec d'autres pays et partenaires dans des efforts communs afin que personne ne soit laissé de côté. - VNA