Phnom Penh, 4 décembre (VNA) – La Fédération des associations de transitaires de l'ASEAN (AFFA) a tenu sa 33e réunion annuelle à Phnom Penh, au Cambodge, le 2 décembre, pour discuter de la facilitation du transport de marchandises via la coopération intergouvernementale dans la région.

Le président de l'AFFA, Alvin Chua. Photo : VNA

Le président de l'AFFA, Alvin Chua, a déclaré que les gouvernements des pays de l'ASEAN ont accordé une grande priorité au développement des services logistiques en termes d'infrastructures et de stratégies de facilitation des échanges, ainsi qu'à l'amélioration de la connectivité intra-bloc.Récemment, l'AFFA a été témoin de progrès dans le transport ferroviaire et multimodal, comme en témoigne la mise en œuvre du nouveau corridor commercial international terre-mer, qui relie de nombreux pays de l'ASEAN à la Chine et favorise le transport ferroviaire transnational, améliorant ainsi la possibilité de relier les membres de l'ASEAN avec l'Europe, a-t-il noté.Il a estimé qu'avec l'infrastructure de transport et de logistique existante, il est urgent que les gouvernements de l'ASEAN envisagent de promouvoir une connectivité logistique intra-bloc transparente.L’inclusion de l’ASEAN Tariff Finder dans la plateforme numérique de l’AFFA, la création du programme Opérateur économique agréé ASEAN ASEAN et la promotion du système de transit douanier de l’ASEAN offriront des conditions optimales pour le commerce transfrontalier entre les pays membres. Parallèlement, le système de paiement transfrontalier récemment lancé peut intensifier l'intégration financière et aider le bloc à se rapprocher de l'objectif de connectivité économique, selon le dirigeant de l'AFFA.S'adressant à l'agence de presse vietnamienne, le vice-président de l'Association vietnamienne des entreprises de logistique (VLA), Dao Trong Khoa, a noté que le développement durable et la transformation numérique font partie des tendances actuelles et reçoivent l'attention de l'AFFA, dont le groupe de travail se concentre sur la formation pour garantir que ses membres sont pleinement conscient de la transformation numérique et de la transition verte. L’AFFA prend également des mesures concrètes comme le développement de compteurs carbone pour concevoir une feuille de route de réduction des émissions.La réunion a également vu la présence d'associations logistiques de pays non membres de l'ASEAN comme la Chine, le Japon et la République de Corée, offrant aux fournisseurs de services logistiques l'occasion de rechercher des partenariats à long terme dans l'industrie de la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. - VNA