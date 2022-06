Photo: aseanbriefing.com

Jakarta (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Turquie se sont engagées à continuer de renforcer leur coopération lors de la quatrième réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Turquie qui vient de se tenir au siège du secrétariat de l'ASEAN.

Les deux parties ont souligné les progrès faits dans la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines prioritaires définis dans le partenariat de dialogue sectoriel pour la période 2019-2023. L'ASEAN a hautement apprécié la création par la Turquie du Fonds ASEAN-Turquie pour soutenir la mise en œuvre des activités de coopération entre les deux parties.

Elles ont discuté d'un certain nombre de projets de coopération en cours, notamment des programmes d'amélioration des capacités diplomatiques et d'adaptation au changement climatique dans le secteur agricole; des projets dans les domaines du tourisme durable, du commerce numérique et de la logistique, des risques de catastrophe, du développement des ressources humaines, des sciences et technologies et des engagements du secteur privé.

La réunion a également abordé d'autres domaines potentiels de coopération tels que la fabrication, les technologies de l'information et de la communication, la ville intelligente, l'hôtellerie et le tourisme, la cybersécurité, la connectivité, l'économie verte, l'agriculture et la transformation d'aliments, la construction et le développement d'infrastructures, la construction et l'entretien navals, l'aviation, la logistique, la santé publique, le changement climatique, l'éducation et la production de films et de séries télévisées, entre autres. -VNA