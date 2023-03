Des délégués lors de la première réunion des hauts fonctionnaires du numérique de l'ASEAN et la retraite des dirigeants du Conseil des régulateurs des télécommunications de l'ASEAN. Photo : VNA

Jakarta, 25 mars (VNA) - La première réunion des hauts fonctionnaires du numérique de l'ASEAN et la retraite des dirigeants du Conseil des régulateurs des télécommunications de l'ASEAN (ADGSOM - ATRC) en 2023 ont eu lieu les 20 et 21 mars au secrétariat de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie.L'événement était présidé par les Philippines en tant que président de l'ADGSOM pour 2023. La réunion a discuté des résultats et des actions de suivi de la 3e réunion des ministres du numérique de l'ASEAN (ADGMIN) qui s'est tenue du 6 au 10 février à Boracay, aux Philippines.Adoptant une approche à multiples facettes qui tient compte de la dimension économique, sociale et environnementale de la numérisation et des technologies numériques, la réunion a reconnu le besoin urgent de collaboration et de synergie entre les États membres de l'ASEAN pour parvenir à un avenir numérique durable, inclusif et résilient.Alors que le plan directeur numérique de l'ASEAN 2025 atteint sa moitié en 2023, la réunion a évalué les réalisations actuelles et examiné s'il était nécessaire d'affiner les résultats souhaités et d'activer les actions pour atteindre les objectifs énoncés dans le plan directeur.- VNA