Photo d'illustration

Santiago (VNA) - Le Comité de l'ASEAN à Santiago (ACS) au Chili en collaboration avec la Direction de promotion des exportations du Chili (ProChile) et la Chambre de commerce ASEAN-Chili a organisé une visite de travail du 26 octobre au 2 novembre dans la Région de Ñuble pour explorer les possibilités de coopération dans le commerce, l'investissement, le tourisme et les échanges culturels et éducatifs.

La délégation a eu une séance de travail avec le gouverneur régional de Ñuble, Oscar Crisomoto, a visité des entreprises produisant du bois, du papier, des fruits et du vin et des sous-instituts de l'Université de Concepción et de l'Université du Bío-Bío dans la ville de Chillán.

Les autorités locales, les entreprises et les érudits chiliens ont apprécié cette visite, la considérant comme une opportunité de renforcer la compréhension mutuelle entre le Chili et l'ASEAN en général et chaque État membre du bloc en particulier, contribuant ainsi à porter les relations multiformes entre les deux parties à une nouvelle hauteur.

Le commercial bilatéral Chili-ASEAN en 2020 a été estimé à 2,74 milliards de dollars. Le Vietnam est actuellement le premier partenaire commercial du Chili au sein de l'ASEAN avec le commercial bilatéral en 2020 atteignant 988,29 millions de dollars.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, les échanges commerciaux ASEAN-Chili ont atteint 2,97 milliards de dollars, dont 1,13 milliard provenaient de ceux Vietnam-Chili. -VNA