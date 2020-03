L'ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc (à gauche), le directeur par intérim de l’USTDA, Thomas Hardy (à droite), et la présidente de l’Eximbank, Kimberly Reed. Photo: VNA



Washington (VNA) – Les ambassadeurs des pays de l’ASEAN à Washington ont souhaité voir l'Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) et la Banque d’import-export des Etats-Unis (Eximbank) soutenir les projets concernant l’énergie, le développement des infrastructures, les transports et la formation des ressources humaines dans leurs pays.

Lors de leur récente réunion à Washington avec le directeur par intérim de l’USTDA, Thomas Hardy, et la présidente de l’Eximbank, Kimberly Reed, l’ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc, a hautement apprécié le partenariat stratégique entre l'ASEAN et les Etats-Unis.

Il a cité certains domaines prioritaires de l'ASEAN et du Vietnam tels que le développement des infrastructures énergétiques, les transports, l'agriculture et la santé.

Il a également demandé aux agences américaines d'élaborer une stratégie intégrale de coopération avec une vision, des objectifs et des engagements à long terme en Asie du Sud-Est et de voir la région comme un partenaire prioritaire.

Les ambassadeurs ont salué le rôle de l'USTDA et de l'Eximbank dans la promotion de la coopération régionale, et ont également partagé leurs priorités en matière de développement des infrastructures.

Soulignant que l’ASEAN est une priorité du gouvernement américain dans le cadre de la stratégie indo-pacifique (IPS), Thomas Hardy a déclaré que l'USTDA encourage la construction de projets de faisabilité pour soutenir le développement d'infrastructures durables et de haute qualité pour la région, notamment dans l'énergie, la santé, les transports et les technologies de l'information.

L'USTDA invite les pays aséaniens à partager ses priorités dans des domaines concrets et attend avec intérêt le soutien et la coopération de l'ASEAN pour organiser le Forum des affaires indo-pacifique 2020 prévu en novembre prochain à Hanoi, a-t-il souligné.

De son côté, Kimberly Reed a fait savoir qu’avec un capital de 135 milliards de dollars approuvé par le Congrès américain, l’Eximbank souhaite encourager les entreprises américaines à exporter des produits de haute qualité dans les domaines de l'intelligence artificielle, des biotechnologies, des équipements de télécommunications sans fil et de la technologie 5G, des technologies financières et des nouvelles énergies.

L'Eximbank est prête à se joindre à l'USTDA pour renforcer la coopération avec les pays de l'ASEAN dans les domaines prioritaires.

Elle a remercié le Vietnam, en tant que président de l'ASEAN, pour ses propositions pertinentes destinées à promouvoir la coopération entre l'ASEAN et l'USTDA et l'Eximbank. -VNA