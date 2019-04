Le 3e forum des organisations sociales associées à l'ASEAN à Jakarta. Photo: VNA



Jakarta (VNA) – Le 3e forum des organisations sociales associées à l'ASEAN s’est tenu le 29 avril dans la capitale indonésienne, Jakarta.

Cet événement annuel vise à évaluer la coopération entre le secrétariat de l’ASEAN, les agences et organisations en relation avec l'ASEAN et les organisations sociales.



Le secrétaire général adjoint de l'ASEAN, AKP Mochtan, a souligné l'importance du soutien et de la coopération de toutes les parties pour l’intégration régionale. Selon lui, un facteur important dans la construction de la Communauté de l'ASEAN est l’amélioration de la compréhension du public sur les influences de l’intégration régionale sur la vie des 635 millions d’habitants de la région.

En 2018, le secrétariat de l'ASEAN avait mené un sondage dont les résultats montrent que le niveau de compréhension sur la Communauté de l'ASEAN et ses trois piliers restait faible.



Le secrétariat de l’ASEAN s’engage à continuer de promouvoir la coopération entre ses unités et les parties prenantes en vue de promouvoir l’image de l’ASEAN.



Une série d'activités sont prévues pour les temps à venir, telles que le 3e Forum des médias de l'ASEAN en juillet prochain à Bangkok, la publication des résultats concernant les Prix de l’ASEAN pour les personnes ou organisations ayant grandement contribué au processus de construction de la Communauté régionale, et un forum des centres de recherche de l’ASEAN...-VNA