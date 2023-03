Photo d'illustration : VNA



Jakarta (VNA) - La 69e réunion du Groupe de travail sur les initiatives pour l'intégration de l'ASEAN (IAI) s'est tenue le 16 mars à Jakarta pour examiner la mise en œuvre des projets dans le cadre du Plan de travail IV pour la période 2021-2025.

Dans son allocution d'ouverture, l'ambassadeur du Laos auprès de l'ASEAN Bovonethat Douangchak, président du Groupe de travail IAI 2023 avait encouragé les pays membres de l'ASEAN à poursuivre leurs efforts pour relever les défis qui entravent l'intégration régionale.

La réunion a également reconnu 17 nouveaux projets en tant que projets d’IAI et échangé des opinions sur le rapport de suivi du cadre de l'ASEAN sur le développement économique juste publié par la Banque asiatique de développement.

Le Groupe de travail IAI a été créé pour réduire l'écart de développement au sein de l'ASEAN, principalement en apportant un soutien aux quatre nouveaux pays membres que sont le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam (CLMV). Le Groupe de travail IAI se réunit trois fois par an pour surveiller et fournir des orientations stratégiques pour la mise en œuvre du Plan de travail de l'IAI. - VNA