Photo : Xinhua/VNA



Jakarta (VNA) - La ministre indonésienne de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance, Bintang Puspayoga, représentant l'ASEAN, a affirmé que l'ASEAN souhaitait renforcer la coopération avec l’ONU, notamment pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des droits de toutes les femmes et filles.

S'exprimant lors de la 67e session annuelle de la Commission de la condition de la femme (CSW) qui se tient à New York, aux États-Unis, du 6 au 17 mars, Mme Puspayoga a déclaré que la session était une occasion prometteuse de partager les progrès et les défis dans la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles à l'ère numérique.

Au cours des 55 dernières années, l'ASEAN a connu des progrès et des réalisations remarquables. Cependant, les pays de l'ASEAN continuent de faire face à des difficultés tels que les épidémies, les catastrophes naturelles et les changements sociaux. Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses femmes ont fait face à la perte de leur emploi et à la réduction de leurs revenus.

Les femmes et les filles sont également touchées dans d'autres domaines tels que l'éducation, l'économie, les soins de santé et d'autres services essentiels pour les femmes et filles. Selon Mme Puspayoga, face à de tels défis, l'ASEAN doit resserrer la coopération pour promouvoir le rôle des femmes pour la paix, la stabilité et le développement durable à l'ère numérique.

Assumant la présidence de l'ASEAN en 2023, l'Indonésie a lancé le thème "Problèmes de l'ASEAN, le centre de la croissance", affirmant le rôle important du bloc régional dans le maintien de la croissance économique régionale et mondiale, et que l'égalité des sexes est l'une des questions prioritaires dans les activités de l'ASEAN. -VNA