Jakarta, 5 avril (VNA) - Le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales a organisé le 5 avril une conférence pour promouvoir un système multilatéral d'échange d'électricité au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) afin de soutenir la sécurité énergétique dans la région.

Photo : AFP/VNA

S'adressant à l'événement, le ministre indonésien Arifin Tasrif a affirmé que la sécurité et la durabilité énergétiques deviennent de plus en plus importantes dans les pays de l'ASEAN en raison de la hausse des prix mondiaux de l'énergie et que c'est également la force motrice pour lutter contre le changement climatique.Pour répondre à la demande croissante d'électricité tout en poursuivant l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'ASEAN, il est nécessaire d'investir davantage dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et dans l'expansion du système électrique, a déclaré Arifin Tasrif, soulignant l'importance de la construction d'un accord multilatéral sur le système d'échange d'électricité au sein de l'ASEAN, connu sous le nom d'ASEAN Power Grid (APG).Partageant le même point de vue, le directeur de l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA), le professeur Hidetoshi Nishimura, a déclaré que l'APG est un projet important pour l'ASEAN. Par conséquent, l'institut concentre ses recherches sur un accord intergouvernemental de haut niveau entre les États membres de l'ASEAN.- VNA