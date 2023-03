Le secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Kao Kim Hourn. Photo : asean.org

Hanoï, 28 mars (VNA) - Le secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Kao Kim Hourn, a rencontré Wang Yi, chef du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), à Pékin le 27 mars, notant la volonté du bloc de renforcer le partenariat stratégique intégral avec la Chine.Lors de la réunion, Kao Kim Hourn a souligné l'amitié et la coopération à long terme entre l'ASEAN et la Chine.L'ASEAN est prête à approfondir son partenariat stratégique intégral avec la Chine, à maintenir conjointement la paix et la stabilité régionales et à resserrer les liens dans le commerce, l'investissement, l'économie numérique et le développement vert, a-t-il déclaré.Le responsable a également exprimé la volonté du bloc de travailler avec la Chine pour promouvoir la transition énergétique, la connectivité et les échanges entre les peuples tout en libérant le potentiel de coopération pour faire progresser les relations bilatérales.Félicitant Kao Kim Hourn d'avoir pris ses fonctions de secrétaire général de l'ASEAN, le responsable chinois a déclaré que la Chine avait toujours soutenu l'ASEAN et qu'elle continuerait à soutenir fermement l'intégration et le renforcement de la communauté de l'association, sa solidarité pour le développement et le maintien de la structure de coopération de l'ASEAN.M. Wang Yi a ajouté que les deux parties devaient s'unir pour faire avancer la noble cause de la modernisation pour les peuples de Chine et de l'ASEAN, construire une région de paix, de prospérité, d'un bel environnement et d'amitié. - VNA