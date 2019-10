Bangkok (VNA) - Une réunion ministérielle de l’ASEAN à Manille, aux Philippines, a convenu que cinq pays du bloc régional - Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande et Vietnam – va lancer une candidature commune pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA en 2034.

Accueillir la Coupe du monde augmenterait la réputation mondiale de l'ASEAN. Photo : Internet



Les délégués à la 5e réunion des ministres des Sports de l’ASEAN (AMMS-5) ont déclaré que la Thaïlande jouera un rôle phare dans la candidature commune, a déclaré le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports, Phiphat Ratchakitprakarn, ajoutant qu’il soumettra la question au cabinet thaïlandais pour approbation ultérieurement.



Lors du 34e Sommet de l’ASEAN, les 22 et 23 juin à Bangkok, les dirigeants de l’ASEAN ont consenti à participer conjointement à l’organisation de la Coupe du monde de football en 2034.



Juste après l’annonce par le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha du soutien de la région pour accueillir la Coupe du monde, le président de l’Association thaïlandaise de football (FAT), Somyot Poompunmuang, a appelé le gouvernement à préciser les détails de la manière dont le royaume devait procéder.



L’Asie n’a organisé le spectacle quadriennal du football international qu’une seule fois lorsque le Japon et la République de Corée ont été hôtes conjoints en 2002 et que le Qatar les ramènera sur le continent en 2022.

D’autres pays qui ont également manifesté leur intérêt pour l’organisation de la Coupe du monde 2034 comprennent la Chine, l’Égypte, le Zimbabwe, le Nigéria, et les soumissionnaires conjoints l’Australie et la Nouvelle-Zélande.



La date limite pour soumettre des offres pour accueillir la Coupe du monde 2034 est 2026. – VNA